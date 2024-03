Raiffeisenbank Möhlin: Dominik Tanner neuer Vorsitzender der Bankleitung

Der Verwaltungsrat der Raiffeisenbank Möhlin hat Dominik Tanner per 1. Mai 2024 als neuen Vorsitzenden der Bankleitung gewählt. Er folgt auf Susanne Kaufmann, die sich nach mehr als 25 Jahren vorzeitig in die Pension verabschiedet.

«Ich freue mich, die Position als Vorsitzender der Bankleitung der Raiffeisenbank Möhlin zu übernehmen und in die Fussstapfen von Susanne Kaufmann zu treten», lässt sich Dominik Tanner in einer Mitteilung zitieren. Gemeinsam mit den Mitarbeitenden der Raiffeisenbank Möhlin wolle er die «lösungs- und bedürfnisorientierte Beratung sowie die regionale Verbundenheit weiter ausbauen». Tanner verfügt über langjährige Erfahrung in der Beratung von Privat- und Geschäftskunden, zuletzt als Leiter Privat- und Geschäftskunden bei der Aargauischen Kantonalbank in Rheinfelden. Tanner wohnt mit seiner Familie in Magden, seit 2018 ist er Präsident des FC Rheinfelden. «Dominik Tanner hat sich mit seinem Fachwissen und seinem Leistungsausweis bewährt», sagt Markus Böhringer, Präsident des Verwaltungsrates. Weiter heisst es in der Mitteilung: «Der Verwaltungsrat und die Mitarbeitenden der Raiffeisenbank Möhlin danken an dieser Stelle Susanne Kaufmann für ihr gros ses und langjähriges Engagement.» (mgt/nfz)