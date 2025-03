Döner-Imbisswagen: Norovirus in selbst hergestellter Sauce

Das Amt für Verbraucherschutz (AVS) hat im betreffenden Möhliner Imbiss-Betrieb mehrere Proben der Lebensmittel genommen sowie Essensreste- und Stuhlproben von erkrankten Personen angefordert. Acht Stuhlproben sowie die Probe der selbst hergestellten Cocktailsauce des Betriebs hat das beauftragte Labor nun positiv auf Noroviren getestet.

«Noroviren sind sehr infektiös», hält das AVS in seiner Mitteilung fest. Die Übertragung erfolge über den Mund, durch Kontakt mit der Haut (zum Beispiel verunreinigte Hände) beziehungsweise mit Objekten (zum Beispiel kontaminierte Oberflächen), durch Inhalation der in der Luft schwebenden feinen Tröpfchen (zum Beispiel nach Erbrechen) oder durch Konsum von verunreinigten Lebensmitteln.



Betrieb bleibt vorerst geschlossen

«Noroviren sind sehr resistent gegen Umwelteinflüsse und können auf verunreinigten Flächen mehrere Tage ansteckend bleiben», heisst es weiter. Deshalb bleibe der Betrieb geschlossen, bis eine weitere Übertragung ausgeschlossen werden könne. «Unter Auflagen – wie etwa der gründlichen Reinigung und Desinfektion des Imbisses – und der anschliessenden Überprüfung durch das AVS ist eine Betriebsöffnung möglich.»



Das war geschehen

Das AVS hat am 4. März wegen zahlreicher Meldungen betreffend Magen-Darm-Erkrankungen einen Döner-Imbisswagen in Möhlin vorsorglich geschlossen (die NFZ berichtete). Seither sind über 60 Meldungen beim AVS eingegangen. Zusätzlich zu den Laboranalysen hat das AVS in Zusammenarbeit mit dem Kantonsärztlichen Dienst bei den betroffenen Personen eine Umfrage durchgeführt. Die 62 Rückmeldungen ergaben, dass im Umfeld der erkrankten Personen auch weitere Personen mit Symptomen zu finden sind oder waren.

So beugt man vor

Zur Vorbeugung gegen die Verbreitung des Norovirus rät das Bundesamt für Gesundheit zu einer guten Händehygiene, insbesondere nach jedem Toilettengang. Gegenstände oder Oberflächen, die in Kontakt mit Stuhl oder Erbrochenem gekommen sind, sollten gereinigt und desinfiziert werden. Erkrankte Personen sollten auch bis mindestens drei Tage nach Abklingen der Symptome keine Mahlzeiten für andere zubereiten. (mgt/nfz)