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Dünner und Mahrer erfolgreich

  09.06.2026 Fricktal, Sport
Tobias Dünner erkämpfte seinen vierten Aargauer Kranz. Foto: Ludwig Dünner
Tobias Dünner erkämpfte seinen vierten Aargauer Kranz. Foto: Ludwig Dünner

NWS-Nachwuchsschwingertag und Aargauer Kantonalschwingfest

140 Aktiv- sowie 283 Nachwuchsschwinger massen sich am vergangenen Wochenende in Rohr bei Aarau im Kurzholz. Tobias Dünner holte zum vierten Mal in Folge den Aargauer Kranz und Jannick Mahrer gewann in seiner Kategorie das ...

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