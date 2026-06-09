Dünner und Mahrer erfolgreich

NWS-Nachwuchsschwingertag und Aargauer Kantonalschwingfest

140 Aktiv- sowie 283 Nachwuchsschwinger massen sich am vergangenen Wochenende in Rohr bei Aarau im Kurzholz. Tobias Dünner holte zum vierten Mal in Folge den Aargauer Kranz und Jannick Mahrer gewann in seiner Kategorie das NWS-Ehrenfest. Sieben Fricktaler Jungschwinger erkämpften sich den Zweig.

Ludwig Dünner

Der Schwingklub Aarau hatte fürs Aargauer Ehrenfest in Rohr den Festplatz fürs 119. Aargauer Kantonalschwingfest erstellt. Die Arena umfasste 6500 Plätze und war am Sonntag komplett ausverkauft. Der Aargauer Eidgenosse Nick Alpiger konnte sich im Schlussgang gegen den jungen Solothurner Eidgenossen Marius Frank durchsetzen und somit den Sieg in den eigenen Reihen behalten.

Gelungenes Comeback

Neun Fricktaler Schwinger massen sich am Sonntag in Aarau im Feld der 140 Schwinger im Kurzholz. Tobias Dünner startete nach einer Verletzungspause ebenfalls in die Kranzfestsaison. Er stand im August des vergangenen Jahres am Eidgenössischen Schwingfest in Mollis zum letzten Mal wettkampfmässig im Einsatz. Im Anschluss an den Saisonhöhepunkt galt es für ihn, seine Fussverletzung, die er sich vor dem ESAF zugezogen hatte, auszukurieren, bevor er ins Wintertraining startete. Eine erneute Fussverletzung am anderen Fuss bremste Dünner im März nochmals aus und er konnte nicht wie gewünscht in die Saison starten. Auch ein Start an Auffahrt in Basel war für Tobias Dünner durch eine Blessur an der Schulter nicht möglich. So konnte er erst am vergangenen Sonntag sein Comeback geben. Dass er so richtig heiss auf seinen ersten Wettkampf nach der Verletzungspause war, zeigte der Fricktaler mit einem fulminanten Start. So konnte er die beiden ersten Gänge für sich entscheiden und schob sich damit schon mal zuoberst auf die Rangliste. Nachdem er dem Eidgenossen Sinisha Lüscher unterlegen war, konnte er den vierten Gang wiederum für sich entscheiden. So war Tobias Dünner bereits nach vier Gängen wieder einer der Kandidaten für den Schlussgang. So bekam Dünner mit dem Freiämter Eidgenossen Joel Strebel nochmals eine grosse Aufgabe. Der Eidgenosse hatte mächtig etwas dagegen, dass ein junger Kantonalkranzer in den Schlussgang kommen könnte, und bodigte Dünner im ersten Zug. Mit dem starken Notenblatt bekam er im letzten Gang eine lösbare Aufgabe und mit dem vierten Sieg konnte er sich das Eichenlaub sichern. Tobias Dünner konnte sich zum vierten Mal in Folge den Aargauer Kranz erkämpfen.

Geerbter Festsieg

Die Fricktaler Jungschwinger waren wieder mit einer stolzen Anzahl von 22 Athleten am NWS-Ehrenfest vertreten. Jannick Mahrer konnte seine Saisonleistungen bestätigen. Nach fünf Gängen fehlte ihm mit vier gewonnenen Gängen und einem gestellten Gang ein Viertelpunkt für den Einzug in den Schlussgang. Da er den letzten Gang auch noch für sich entscheiden konnte, schob er sich dennoch zuvorderst an die Spitze. Nachdem der Schlussgang gestellt ausgegangen war, konnte der Helliker den Festsieg feiern und er gewann einen Lebendpreis in Form eines Schafes. Neben Jannick Mahrer konnten sich Nino Mahrer, Robin Stocker, Elias Benz, Tobias Imhof, Leon Grieshaber und Jonas Bühler ebenfalls mit dem Doppelzweig auszeichnen lassen.