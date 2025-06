Diverse Schäden durch Gewitter – eine Übersicht

Die Kantonale Notrufzentrale erhielt Meldungen von rund 70 Schadensplätzen. Zur Bewältigung der verschiedenen Ereignisse waren 34 Feuerwehren sowie diverse Polizeipatrouillen im Einsatz. Meistens blieb es bei umgestürzten Bäumen und überfluteten Kellern. Zudem wurden einige Dächer, durch die starken Sturmböen, abgedeckt.



Mädchen wird verletzt

In Zofingen brach auf dem Heiterenplatz eine Baumkrone ab und stürzte auf ein 15-jähriges Mädchen. Das Mädchen musste mit dem Verdacht auf schwere Verletzungen mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden. Auf dem Hallwilersee brach bei einem Segelboot der Mast. Das Boot, in dem sich zwei Personen befanden, konnte in den Hafen in Tennwil geschleppt werden. Die beiden Personen blieben unverletzt.



Feuer durch Blitzeinschlag in Schupfart

Im Waldgebiet im Bereich Schupfartfluh schlug der Blitz ein und verursachte ein Feuer. Die Feuerwehr wurde umgehend aufgeboten. Sie konnte den Brand löschen und eine Ausbreitung im Waldgebiet verhindern.

Polizei sucht Zeugen

In einem Waldgebiet oberhalb von Bözberg stürzte ein Baum auf ein rotes Fahrrad mit blauem Anhänger. Zudem lagen neben dem Fahrrad ein paar Schuhe. Es befand sich jedoch keine Person in der Nähe des Fahrrades. Aufgrund der angetroffenen Situation konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich noch eine Person, welche Hilfe benötigte, im Wald befand. Daher wurden die Feuerwehr sowie diverse Patrouillen der Kantons- und der umliegenden Regionalpolizeien aufgeboten. Für die Suche wurde zudem ein Polizeihund eingesetzt. Die Suche blieb erfolglos und musste aufgrund einer erneuten Gewitterfront abgebrochen werden. Laut Drittpersonen habe eine Person, nach dem Gewitter, den Wald in unbekannte Richtung verlassen. Die Kantonspolizei in Brugg (Telefon: 062 835 85 00 / E-Mail: stuetzpunkt.brugg@kapo.ag.ch) sucht die Besitzerin beziehungsweise den Besitzer des Fahrrades oder Personen, die Angaben zu diesem Fahrrad machen können. (mgt/nfz)