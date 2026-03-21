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Digitale Fernüberwachung von Herzkranken

  21.03.2026 Aargau
Die digitalen Möglichkeiten sollen auch im Gesundheitswesen vermehrt eingesetzt werden. Die Patienten mit Herzschwäche leben zu Hause, ihre Gesundheitsdaten werden mittels Sensoren vom Kantonsspital Baden überwacht. Foto: zVg
Die digitalen Möglichkeiten sollen auch im Gesundheitswesen vermehrt eingesetzt werden. Die Patienten mit Herzschwäche leben zu Hause, ihre Gesundheitsdaten werden mittels Sensoren vom Kantonsspital Baden überwacht. Foto: zVg

Innovatives Pilotprojekt im Aargau

Das Kantonsspital Baden startet ein neues Projekt zur Überwachung des Gesundheitszustands von Personen mit einer akuten oder chronischen Verschlechterung der Herzfunktion in deren Zuhause. Der Kanton Aargau unterstützt dieses Pilotprojekt ...

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