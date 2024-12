Dieter Egli kommt an den Neujahrsempfang

Die beiden Rheinfelden laden am 10. Januar zum grenzüberschreitenden Neujahrsempfang ein. Diesmal wird er auf Schweizer Seite durchgeführt. Das Budget beläuft sich auf 10 000 Franken.

Valentin Zumsteg

Viele Rheinfelderinnen und Rheinfelder von beidseits des Rheins stossen nicht nur an Silvester auf der Brücke auf das neue Jahr an, gemeinsam gefeiert wird auch beim Neujahrsempfang. Seit dem Jahr 2000 gibt es diesen feierlichen Anlass für die Bevölkerung der beiden Grenzstädte. Abwechselnd wird er jeweils auf deutscher und Schweizer Seite durchgeführt, diesmal sind wieder die Eidgenossen für die Organisation zuständig. «Da sich der Anlass zu einem gelungenen Ereignis für beide Rheinfelden entwickelt hat, rechnen wir am 10. Januar mit einem vollen Bahnhofsaal und rund 500 Personen», erklärt Nicolás Schmid, Leiter Stabsdienste. Die bisherige Resonanz stimme positiv.

Musikalischer Überraschungsgast

Rheinfelden lässt sich die Veranstaltung rund 10 000 Franken kosten. Die Politik wird in diesem Jahr wieder gut vertreten sein. Der Aargauer Regierungsrat Dieter Egli hat sein Kommen angekündigt, ebenso zahlreiche Grossräte, Fricktaler Gemeindeammänner und Vertreter des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit. Von deutscher Seite sind Mitglieder des Bundestages und des Landtages Baden-Württemberg angemeldet.

Für die musikalische Unterhaltung ist der Jodlerklub Laufenburg-Rheinfelden besorgt. «Es soll nicht alles verraten werden. Es wird aber einige spannende Informationen geben. Unter anderem wird das Jahresmotto 2025 präsentiert und eine zusätzliche musikalische Einlage soll die Gäste überraschen», sagt Nicolás Schmid zum Programm.

Nach den Ansprachen von Stadtammann Franco Mazzi und Oberbürgermeister Klaus Eberhardt sowie der Musik folgt der beliebte Apéro, bei dem die grenzüberschreitenden Kontakte gepf legt werden. Dazu meint Nicolás Schmid: «Es besteht eine enge und gute Zusammenarbeit mit unserer Schwesterstadt Rheinfelden/Baden und den mitwirkenden Vereinen. Ich freue mich auf einen unterhaltsamen Abend.»

Der Neujahrsempfang wird am Freitag, 10. Januar 2025, um 19.30 Uhr, im Bahnhofsaal in Rheinfelden/Schweiz durchgeführt. Karten können im Stadtbüro an der Marktgasse 16 kostenlos bezogen werden. Die Anzahl Plätze ist beschränkt.