Dieter Egli ist Landammann 2025

Ab 1. Januar 2025 ist Regierungsrat Dieter Egli Aargauer Landammann. Der Gesamtregierungsrat hat am 18. Dezember 2024 den Vorsteher des Departements Volkswirtschaft und Inneres zum Landammann und Regierungsrat Stephan Attiger zum Landstatthalter und damit zu seinem Stellvertreter gewählt.

Dieter Egli, Vorsteher des Departements Volkswirtschaft und Inneres (DVI), ist seit dem Jahr 2020 Mitglied des Regierungsrats und übt im Jahr 2025 das Landammann-Amt zum ersten Mal aus. Stephan Attiger wird zum dritten Mal Landstatthalter. Nach dem Wahlakt übergab Regierungsrat Markus Dieth traditionsgemäss die Landammann-Uhr an seinen Nachfolger.

Das offizielle Regierungsratsfoto für das Jahr 2025 ist in der kantonalen Notrufzentrale (KNZ) Aarau entstanden, die beim Kommando der Kantonspolizei im Telli angesiedelt ist. "Die kantonale Notrufzentrale stellt einen wichtigen Pfeiler in der kantonalen Sicherheitsarchitektur dar. Die Mitarbeitenden der KNZ nehmen rund um die Uhr Notrufe entgegen und koordinieren Hilfe. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag für eine essenzielle staatliche Aufgabe, nämlich die Gewährleistung der Sicherheit für die Bevölkerung", sagt Landammann Dieter Egli, Vorsteher des Departements Volkswirtschaft und Inneres, zu dem auch die Kantonspolizei gehört. Da die KNZ durchgehend besetzt ist, hat das Personal selbstverständlich auch während der Fotoaufnahmen weitergearbeitet – im Blitzlicht des Fotografen Beni Basler und seines Teams.