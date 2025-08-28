Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Dieter Deiss kandidiert als Stadtrat

  28.08.2025 Laufenburg

Für die Stadtratswahlen Laufenburg vom 28. September 2025 hat sich Dieter Deiss, 1967, während der offiziellen Frist als parteiloser Kandidat angemeldet.

Der 58-jährige Familienvater von drei erwachsenen Kindern ist im Ortsteil Sulz wohnhaft, wo er auch geboren und ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote