Dieter Deiss kandidiert als Stadtrat

Für die Stadtratswahlen Laufenburg vom 28. September 2025 hat sich Dieter Deiss, 1967, während der offiziellen Frist als parteiloser Kandidat angemeldet.

Der 58-jährige Familienvater von drei erwachsenen Kindern ist im Ortsteil Sulz wohnhaft, wo er auch geboren und aufgewachsen ist. Er ist mit der Gemeinde Laufenburg sehr stark verwurzelt, heisst es in der Mitteilung. Und weiter auch, dass er aus seinen verschiedenen Tätigkeiten in Behörden und Kommissionen die Gemeindemechanismen bestens kennt. So etwa als ehemaliges Mitglied der Schulpflege Laufenburg (10 Jahre) oder aktuell als Mitglied der Fördergruppe Dorfkernzone Sulz. Als Mitglied der Talschützen, des Tennis Clubs Kraftwerk Laufenburg oder als Präsident der Männerriege Sulz sind ihm auch kulturelle, soziale und sportliche Werte in seiner Wohngemeinde wichtig. Aktuell zeichnet Deiss als Mitglied des Kaders und als Leiter Bau- und Facilitymanagement an den Universitären Psychiatrischen Kliniken in Basel (UPK) für den Betrieb und Unterhalt sowie die Realisation sämtlicher Bauprojekte verantwortlich. Dank seiner beruflichen Tätigkeit verfügt er über reiche Erfahrung in der Personalführung und im Projektmanagement. Dieses Wissen möchte Deiss mit Engagement und Begeisterung für ein lebendiges, lebenswertes und zukunftsorientiertes Laufenburg einbringen. Bei einer allfälligen Wahl würde er sein Arbeitspensum reduzieren. (mgt)