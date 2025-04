Dieser Präsident war Gut

Musikgesellschaft Concordia Wegenstetten

An der Generalversammlung der Musikgesellschaft Concordia Wegenstetten (MGCW) ging eine Ära zu Ende: Nach zehn Jahren als Präsident legte Sascha Gut das Amt nieder. Seine bemerkenswerte und unermüdliche Arbeit für den Verein wurde mit einer Laudatio verdankt und mit der Ehrung zum Ehrenpräsidenten gewürdigt. Mit Fabienne Freivogel konnte ein neues Vorstandsmitglied gewonnen werden. Jemanden zu finden, der in die grossen Fussstapfen von Sascha Gut tritt, stellte sich aber als grössere Herausforderung heraus. Und so hat sich die MGCW für einen unkonventionellen Weg entschieden: Sie startet ohne Präsidium in das neue Vereinsjahr und teilt die Aufgaben auf den gesamten Vorstand auf. Erfreulich ist der Gewinn von drei neuen Aktivmitgliedern. So kann die MGCW trotz zwei Austritten die Mitgliederzahl konstant halten. (mgt)