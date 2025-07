Dieser Ferienspass verbindet

Nachdem die Kinder zuerst von eigenen Erfahrungen mit Unfällen und Krankheiten erzählt hatten, lernten sie in der Theorie, wie man sich in einer Notfallsituation richtig ...

Der Samariterverein Möhlin lud zum Ferienspass. Die Kinder lernten viel über den Ernstfall.

Nachdem die Kinder zuerst von eigenen Erfahrungen mit Unfällen und Krankheiten erzählt hatten, lernten sie in der Theorie, wie man sich in einer Notfallsituation richtig verhält. Spielerisch erarbeiteten sie das Vorgehen bei einem Unfall und bekamen Notruf-Nummern mit den dazugehörigen Organisationen sowie eine korrekte Unfallmeldung erklärt. Wie man einen Patienten beurteilt, wurde in der Theorie mit Bildern erläutert. Anschliessend wendeten die Kinder das theoretische Wissen praktisch an.

Viel Spass und eine Mumie

Zum Einsatz kamen unter anderem elastische Binden und es wurden damit Stützverbände durchgeführt. Das Vorgehen einer Wundversorgung wurde genau erklärt, damit es nicht zu einer Wundinfektion kommt. Danach führten die Kinder eifrig eine korrekte Wundversorgung durch und waren dabei sehr fantasievoll beim Ausprobieren der verschiedenen Verbandsmaterialien. Bei den Fallbeispielen wendeten die Kinder ihr erworbenes Wissen an und kümmerten sich sorgfältig und behutsam um die «verletzten Kamerädlis».

Zum Schluss wurde in zwei Teams ein Kind mit WC-Papier zu einer «Mumie» verbunden. Dabei galt es, den gesamten Körper komplett einzuwickeln, ohne dass das Papier reisst. Das war nicht so einfach – aber auf jeden Fall sehr lustig. Mit Cervelats vom Grill, diversen Salaten und Kuchen wurden alle verpflegt.

Die Zeit verging wie im Flug und schon bald durfte man die Kinder, ausgerüstet mit vielen kleinen nützlichen «Müsterlis» für die Nothilfe, wieder den Eltern übergeben. «Wir hatten viel Spass mit den Kindern, welche nun auf dem neusten Stand der Nothilfe sind», halten die Samariter aus Möhlin fest. (mgt)

Wann haben Sie zuletzt Ihr Wissen aufgefrischt? Im Internet finden Interessierte die nächsten Kurse und Monatsübungen aufgeführt. «Wir freuen uns immer über interessierte Personen.» Der Samariterverein Möhlin feiert sein 100-jähriges Bestehen. Aktuell beleuchtet eine Ausstellung im Dorfmuseum «Melihus» die bewegte Geschichte.

www.samariter-moehlin.ch