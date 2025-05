Charles Brauer gastiert am 3. Juni im Schützen Rheinfelden

Am 3. Juli feiert Charles Brauer seinen 90. Geburtstag, einen Monat zuvor tritt er mit seinem Kästner-Programm im Schützen in Rheinfelden auf. Der Schauspieler, der seit Jahrzehnten in der Nordwestschweiz wohnt, ...