Dieselöl auf Rhein

Am Dienstag, kurz nach 8 Uhr, kam es im Auhafen im Industriegebiet Schweizerhalle beim Betanken eines Tankmotorschiffes zu einem Zwischenfall. Dabei gelangte Dieselöl in den Rhein. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen trat das Dieselöl während des Tankvorgangs aus. Die Einsatzkräfte errichteten umgehend Ölsperren, um eine weitere Ausbreitung des ausgelaufenen Stoffes zu verhindern. Zusätzlich wurden Überwachungs- und Sicherungsmassnahmen eingeleitet. Das betroffene Tankmotorschiff wurde durch Spezialisten überprüft. Dabei konnte kein technisches Leck festgestellt werden. Nach aktuellem Kenntnisstand ist der Austritt auf eine fahrlässige Handhabung im Rahmen des Betankungsvorgangs zurückzuführen. (nfz)