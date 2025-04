Diese Schülerband träumt vom ESC

Schaffen es «The Returners» nach Basel?

Im Rahmen des Eurovision Song Contests (ESC) hat SRF einen Musikwettbewerb für Schülerbands initiiert. Über 100 Teilnehmende aus der ganzen Schweiz haben ein Video eingereicht. Die Beiträge reichen von Eigenkompositionen bis hin zu Covers von grossen Songs – die Schülerinnen und Schüler zeigen, wie bunt und lebendig die Schweizer Musikszene an den Schulen ist.

Auch die Fricktaler Schülerband «The Returners» aus Möhlin und Zeiningen hat einen Song eingereicht. Mit «Sweet Child O’ Mine» covert die Band ein Lied von «Guns ‘n’ Roses». Die Sängerinnen beleben den Song mit frischer Stimme und die Jungs bilden mit Schlagzeug, Bass und Gitarrenriffs ein solides Rockfundament. Natürlich darf am Ende des Songs das legendäre Gitarrensolo von Slash nicht fehlen. Bis gestern Donnerstag lief das Publikums-Voting auf «srf.ch /school», zu finden sind dort alle eingereichten Videos. «The Returners» sind in der Gruppe der 12- bis 15-Jährigen vertreten. Die zwölf beliebtesten Bands werden anschliessend von einer Jury bewertet. Anfang Mai stehen dann die vier Gewinnerbands fest. Diese treten am 14. Mai im ESC-Rahmenprogramm des SRF auf den Barfüsserplatz in Basel auf. Auch «The Returners» träumen davon, am Ende des Wettbewerbs auf der grossen Bühne in Basel zu stehen. (mgt)