Diese Frau ist nicht zu stoppen

Lützelschwabs dritter Meistertitel im Mountainbike-Marathon

In Château d’Oex setzt sich die Wallbacherin Irina Lützelschwab (29) erneut die Krone auf. Mit deutlichem Abstand auf die Konkurrenz.

Christine Steck

Die Schweizer Meisterschaften gingen anlässlich des Summer Bike Marathons in Château d’Oex (Kanton Waadt) über die Bühne. Nach vier Stunden und 49 Minuten fuhr Irina Lützelschwab überglücklich über die Ziellinie. Lange 80 Streckenkilometer, mit happigen 3400 Höhenmetern garniert, hatte die Ausdauersportlerin in jenem Moment gemeistert. Mehr als sechs Minuten später folgte Alessia Nay als Zweitplatzierte und mit fast neun Minuten Rückstand komplettierte Janina Wüst als Drittplatzierte das Frauen-Podest.

«Ich habe mich die Tage zuvor körperlich nicht gut gefühlt und das machte sich auch am Renntag bemerkbar», sagte Lützelschwab. «Aber mental konnte ich mich motivieren und setzte mir zum Ziel, gleich beim ersten Anstieg einen Vorsprung zu erarbeiten.» Das gelang der Profisportlerin eindrücklich und sie fuhr fortan die Strecke allein, konnte gar ihren Vorsprung ausbauen. In den technisch schwierigen Downhills nahm Lützelschwab deshalb Tempo weg, um keine Defekte zu riskieren und auch, weil sie das Gelände und entsprechend die Streckenführung nicht kannte.

Für Irina Lützelschwab ist es der dritte Sieg in Folge an den Schweizer Meisterschaften über die Bike-Marathon-Strecke. Nach 2023 in Grindelwald, am Eiger Bike Challenge, und ein Jahr später in Verbier am Grand Raid durfte sie sich nun auch in Château d’Oex die Goldmedaille um den Hals hängen und sich damit für ein weiteres Jahr zur «Schweizer Meisterin» über die Ultradistanz krönen lassen. «Das ist sicher speziell, zum dritten Mal in Folge zu gewinnen und es motiviert mich natürlich auch zusätzlich für die zweite Saisonhälfte.»