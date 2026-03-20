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Diebe machen Rheinfelden unsicher

  20.03.2026 Rheinfelden
Zwei Läden sind von Dieben heimgesucht worden. Die mutmasslichen Täter gingen der Polizei später ins Netz.
Zwei Läden sind von Dieben heimgesucht worden. Die mutmasslichen Täter gingen der Polizei später ins Netz.

Am Montagnachmittag war ein Diebestrio in Rheinfelden unterwegs. Die drei Algerier konnten verhaftet werden – sie sind mittlerweile aber wieder auf freiem Fuss.

Valentin Zumsteg

Auf solche Kundschaft verzichten die Ladeninhaber lieber: Am Montagnachmittag ist aus zwei ...

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