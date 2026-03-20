Diebe machen Rheinfelden unsicher

Am Montagnachmittag war ein Diebestrio in Rheinfelden unterwegs. Die drei Algerier konnten verhaftet werden – sie sind mittlerweile aber wieder auf freiem Fuss.

Am Montagnachmittag war ein Diebestrio in Rheinfelden unterwegs. Die drei Algerier konnten verhaftet werden – sie sind mittlerweile aber wieder auf freiem Fuss.

Valentin Zumsteg

Auf solche Kundschaft verzichten die Ladeninhaber lieber: Am Montagnachmittag ist aus zwei Rheinfelder Geschäften Ware entwendet worden. Betroffen waren der Zweiblatt-Laden in der Marktgasse und der benachbarte Switcher-Shop. «Zwei junge Männer betraten unseren Laden. Sie sagten, sie interessieren sich für Herrenkleider. Während einer der beiden Kleider anprobierte, stand der zweite bei der Kasse und versuchte, die Verkäuferin abzulenken», erzählt Zweiblatt-Geschäftsführer Michael Häner. Die Verkäuferin habe ein ungutes Gefühl gehabt und sofort die Polizei alarmiert, als die beiden den Laden verlassen hatten. Gestohlen wurden unter anderem Schuhe, ein Jäcklein und ein T-Shirt. Beim Switcher-Shop, der erst kürzlich seine Neueröffnung gefeiert hat, sind gemäss Geschäftsleiterin Doris Weber zwei Jacken vom Aussen-Ständer entwendet worden.

In Rheinfelden und Basel verhaftet

Eine Augenzeugin beobachtete schliesslich um 16 Uhr am Bahnhof Rheinfelden zwei Männer, die sich an den Velos zu schaffen machten. Eine Patrouille der Regionalpolizei Unteres Fricktal war rasch zur Stelle und konnte einen Verdächtigen vor Ort festnehmen. «Zwei Komplizen mussten inzwischen mit dem Zug in Richtung Basel weggefahren sein. Dort wurden sie jedoch bereits von der verständigten Kantonspolizei Basel-Stadt erwartet», erklärt Bernhard Graser, Sprecher der Kantonspolizei Aargau.

Die beiden Algerier im Alter von 23 und 28 Jahren hatten ein Mountainbike und mutmasslich entwendete Kleidungsstücke bei sich. «Wie der zuvor aufgegriffene 23-jährige Landsmann wurden die beiden anschliessend der Kantonspolizei Aargau überstellt», so Graser.

«Wieder auf freiem Fuss»

Die Ermittlungen ergaben, dass die mitgeführten Kleider aus den zwei Läden in der Rheinfelder Marktgasse stammten. «Aufgrund einer späteren Anzeige konnte auch das entwendete Mountainbike gleichentags der rechtmässigen Eigentümerin zurückgegeben werden. Die genauen Umstände der Diebstähle müssen noch geklärt werden», sagt Graser. Alles deute jedoch darauf hin, dass diese auf das Konto der festgenommenen Algerier gehen. «Es handelte sich bei allen um abgewiesene Asylbewerber. Die Kantonspolizei verzeigte sie an die Staatsanwaltschaft. Alle drei befinden sich in der Zwischenzeit wieder auf freiem Fuss», wie Graser weiter ausführt.

Was das entwendete Mountainbike betrifft, zeigte sich laut Graser einmal mehr, dass schwache Kabelschlösser keinen wirksamen Diebstahlschutz bieten. «Die Kantonspolizei empfiehlt daher, das Velo mit massiven Fahrradschlössern zu sichern.»