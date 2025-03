Die Zweitjüngsten beeindrucken mit grosser Leistungssteigerung

U14-Teams von Volley Möhlin zum Saisonschluss in Rheinfelden

Sie sind 16 an der Zahl und sie gewinnen von Spiel zu Spiel an Selbstvertrauen. Am letzten Turnier der Saison, am Sonntag in Rheinfelden, ist Volley Möhlin mit vier Teams im Einsatz.

Das zweitjüngste Team von Volley Möhlin besteht aus 16 Spielerinnen und Spielern. Das Training der U14 wird montags von Vanessa Frey und Lara Kym sowie mittwochs von Analea Apelt geleitet. Zu Beginn der Saison stiessen zahlreiche Anfängerinnen zur Trainingsgruppe, deren Fokus im Erlernen der Grundtechniken liegt. Auf die bevorstehende Saison gab es zudem einige Neuerungen im Spielsystem, was auch die erfahrenen Spielerinnen vor neue Herausforderungen stellte. Mit viel Wille und guter Zusammenarbeit untereinander lernten alle schnell die neue Wettkampfform und die neuen Laufwege.

Das erste Turnier Ende September des letzten Jahres verlief noch etwas harzig. Bei den folgenden Turnieren Anfang und Ende November konnten die Coaches jedoch eine deutliche Steigerung beobachten – nicht zuletzt durch ein gesteigertes Selbstbewusstsein der Spieler und Spielerinnen. Durch die grosse Anzahl an Volleyballbegeisterten konnte Volley Möhlin am folgenden Spieltag Anfang Januar in Frick mit drei Mannschaften antreten. Aufgrund des Alters gibt es ein Niveaugefälle, darum spielten die Teams in zwei unterschiedlichen Stärkeklassen mit verschiedenen Regeln. Während die einen zu viert auf dem Spielfeld stehen, spielen die anderen zwei Teams mit jeweils drei Spielerinnen und Spielern.

Trotz Grippewelle Potential gezeigt

Leider forderte die Grippewelle kurzfristige Absenzen und die Teams mussten neu zusammengestellt werden. Die Nachwuchstalente liessen sich aber davon nicht beirren und schafften es, ihr volles Potential auf dem Spielfeld zu zeigen.

Die U14-Teammitglieder haben in dieser Saison grosse Fortschritte gemacht. Volley Möhlin kann am letzten Turnier der Saison übermorgen Sonntag, 9. März, in Rheinfelden sogar mit vier Teams starten und die Jugendlichen freuen sich auf lautstarke Unterstützung der Fans. (mgt)