Die Wunschmaschine

Am 28. Juni verwandelte sich die Turnhalle der Schule Oeschgen in eine Bühne für ein unvergessliches Musical-Erlebnis.

Unter dem Thema «Wunschmaschine» präsentierten die Kindergartenkinder zusammen mit allen Primarschülerinnen und -schülern eine beeindruckende Show. Das Musical begann mit einer Begrüssungsrede der Schulleitung, gefolgt von der Geschichte eines Professors, der eine Maschine erfunden hat, die Wünsche erfüllen und die Kinder in andere Welten versetzen kann. Die jungen Darsteller der zweiten Klasse schlüpften in die Rollen von Prinzen und Prinzessinnen und tanzten zur Musik von «Drei Nüsse für Aschenbrödel». Im Dschungel entdeckten die Erstklässler die Kindergartenkinder, die sich in exotische Tiere wie Papageien, Affen, Elefanten, Schlangen und Tiger verwandelt hatten.

Ein besonderes Highlight war die Reise der 3./4.-Klässler auf einen fremden Planeten, wo grüne Ausserirdische mit rhythmischen Tänzen und Gesängen das Publikum begeisterten. Die 5./6.-Klässler beeindruckten als Piraten mit ihren Säbelkämpfen. Am Ende kehrten alle zurück und sangen gemeinsam ein Lied über die Zufriedenheit der Dorf kinder. Nach dem Musical wurden die neuen Erstklässler von ihrer Lehrerin herzlich begrüsst und die Sechstklässler mit guten Wünschen für den weiteren Weg von ihrem Lehrer verabschiedet.

Gemeinderätin Esther Herzog und Schulleiterin Ursula Fehlmann verabschiedeten die austretenden Lehrpersonen und begrüssten die neuen Lehrkräfte. Ein besonderer Dank galt Monika Scheck, die das Musical mit den Lehrpersonen einstudiert und mit den Kindern geübt hat. Ein grosses Dankeschön ging auch an alle Helferinnen und Helfer, die diesen Anlass unterstützt haben, insbesondere an den Elternverein Oeschgen, der für die Durchführung des anschliessenden Schulschlussessens verantwortlich war. (mgt)