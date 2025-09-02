Immobilien
Die Wärme kann fliessen

  02.09.2025 Laufenburg
Arben Useini (von links), Thomas Argast, Richard Obrist, Frank Fischer und René Leuenberger freuen sich darüber, dass der Wärmeverbund 2 nun starten kann. Fotos: Susanne Hörth
Arben Useini (von links), Thomas Argast, Richard Obrist, Frank Fischer und René Leuenberger freuen sich darüber, dass der Wärmeverbund 2 nun starten kann. Fotos: Susanne Hörth

In Laufenburg steht der Wärmeverbund 2 kurz vor dem Start

Nach 2017 kann nun auch der zweite Wärmeverbund in der Altstadt den Betrieb aufnehmen. Vorläufig noch mit einem Heizprovisorium auf dem Stadthallen-Parkplatz. Nach Fertigstellung des FlexBase-Technologiezentrums ...

