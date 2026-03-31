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DIE WIRTSCHAFT SIND WIR: Schrumpfen oder wachsen?

  31.03.2026 Kolumne

Niklaus Leemann

Es wird momentan viel diskutiert – und bald abgestimmt – ob die Schweiz nicht zu viel wachse. Solche strategischen Fragen kann man gut durchdenken, wenn man einmal die Vorzeichen umkehrt: Was wäre, wenn die Schweiz schrumpfen, statt wachsen würde? ...

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