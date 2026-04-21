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DIE WIRTSCHAFT SIND WIR: Heute ist Fricktaler Steuerzahlergedenktag

  21.04.2026 Kolumne

Niklaus Leemann

Heute, am 21. April 2026, ist der Fricktaler Steuerzahlergedenktag: Ab diesem Tag im Jahr arbeiten Fricktalerinnen und Fricktaler fürs eigene Portemonnaie. Was wir bis hierhin erwirtschaftet haben, floss in Steuern und Abgaben.

Achtung, jetzt wird’s kurz ...

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