DIE WIRTSCHAFT SIND WIR: Bau sistiert, Dossier betoniert

  30.10.2025 Kolumne

Niklaus Leemann

Es gibt eine Branche, da bewegt sich erstaunlich wenig – und das ausgerechnet dort, wo Bewegung eigentlich zum Geschäft gehört: beim Bauen. Während in der Industrie, im Handel und sogar im Dienstleistungssektor die Produktivität – also der ...

