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Die Wirtschaft sind wir: Aus der Pyramide wird ein Diamant

  15.05.2026 Kolumne

Niklaus Leemann

Das Organigramm eines Unternehmens sieht typischerweise aus wie eine Pyramide: Unten viele junge Mitarbeitende, die fleissig zuarbeiten, in der Mitte erfahrene Fachkräfte und oben ein paar wenige Chefinnen und Chefs. So weit, so geometrisch.

Doch mit künstlicher ...

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