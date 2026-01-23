Immobilien
DIE WIRTSCHAFT SIND WIR: Auf die AHV!

  23.01.2026 Kolumne

Niklaus Leemann

Im Fricktal ist Januar eigentlich Apéro-Saison: Vereinsanlässe hier, Neujahrsgruss dort – und am Stehtisch hört man plötzlich auffallend oft den Satz: «Für mich heute nur ein Mineral.» Dry January heisst das. Gut für den Kopf, ...

