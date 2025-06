Die Windband auf Erfolgskurs

Vom Fricktal ins Herz Kataloniens: Die Windband der Musikschule Unteres Fricktal nahm an den Auffahrtstagen am Europäischen Jugendmusikfestival Ritmiks 2025 teil – eine unvergessliche Reise voller Musik, Begegnungen und kultureller Highlights. ...

Musikalische Reise nach Katalonien

Vom Fricktal ins Herz Kataloniens: Die Windband der Musikschule Unteres Fricktal nahm an den Auffahrtstagen am Europäischen Jugendmusikfestival Ritmiks 2025 teil – eine unvergessliche Reise voller Musik, Begegnungen und kultureller Highlights. Am Mittwochabend brach das junge Blasorchester mit dem Bus in Richtung Spanien auf. Nach einer vierzehnstündigen Fahrt erreichten die Musikerinnen und Musiker am Donnerstagmorgen das katalanische Städtchen Piera, wo sie ihre Jugendherberge bezogen. Nach einer ersten Erkundungstour durch das Dorf und einem stärkenden Mittagessen ging es am Abend zur offiziellen Festivaleröffnung nach Vic. Trotz eines platten Reifens unterwegs liess sich die Gruppe die Stimmung nicht verderben. Beim festlichen Umzug durch die Altstadt war die Windband ebenso präsent wie später beim Besuch der Eröffnungskonzerte auf dem Plaça Major.

Am Freitag stand zunächst Entspannung am Strand von Tarragona auf dem Programm – inklusive einer letzten Probe unter der Sonne Spaniens. Am Abend folgte der musikalische Höhepunkt des Tages: ein Konzert auf dem Plaça de la Font. Mit Stücken wie Swiss Lady, bei dem Loic und Laurin mit ihren Alphörnern für Begeisterung sorgten, und Bugler’s Holiday, präsentiert von den Trompetensolistinnen und -solisten Annika, Fiona und Nils, eroberte die Windband die Herzen des Publikums. Nach dem Auftritt genoss die Gruppe das Abendessen individuell in lokalen Restaurants – eine willkommene Abwechslung zum Festival-Sandwich.

Der Samstag begann mit einem weiteren Auftritt: In der Musikschule EMM d’Abrera gab die Windband ihr zweites Konzert. Am Nachmittag reiste die Gruppe nach Manresa zur grossen Abschlussfeier. Die ganze Stadt war erfüllt von Musik und Tanz – ein lebendiges Kaleidoskop europäischer Jugendkultur. In kleinen Gruppen mischten sich die Fricktaler Musikerinnen und Musiker unter das Publikum, knüpften neue Freundschaften und trugen mit Alphornklängen und Schweizer Tracht zur kulturellen Vielfalt bei. Am Sonntagmorgen hiess es Abschied nehmen. Mit vielen schönen Erinnerungen, musikalischen Erfolgen und neuen internationalen Kontakten trat die Windband die Heimreise an – erfüllt von einem Erlebnis, das weit über die Musik hinaus Wirkung zeigte. (mgt)