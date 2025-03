Zur 52. Generalversammlung des Frauenturnvereins Oberhof trafen sich am 5. März 15 aktive Turnerinnen auf dem Benkenhof in Oberhof. Nach einem feinen Nachtessen eröffnete die Präsidentin Anja Will die GV.

Die Traktandenliste konnte zügig abgearbeitet werden. ...