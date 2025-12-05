Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Die vier Jahreszeiten» zum Jahresauftakt

  05.12.2025 Rheinfelden
Solist Shunske Sato spielt mit dem Capriccio Barockorchester in Rheinfelden. Foto: zVg
Solist Shunske Sato spielt mit dem Capriccio Barockorchester in Rheinfelden. Foto: zVg

Neujahrskonzert des Capriccio Barockorchesters

Das Konzertjahr in Rheinfelden startet am Samstag, 3. Januar, mit einem Leckerbissen: Das Capriccio Barockorchester spielt zusammen mit dem Solisten Shunske Sato unter anderem Vivaldis «Die vier Jahreszeiten».

Das Capriccio ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote