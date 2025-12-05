«Die vier Jahreszeiten» zum Jahresauftakt

Das Konzertjahr in Rheinfelden startet am Samstag, 3. Januar, mit einem Leckerbissen: Das Capriccio Barockorchester spielt zusammen mit dem Solisten Shunske Sato unter anderem Vivaldis «Die vier Jahreszeiten».

Neujahrskonzert des Capriccio Barockorchesters

Das Konzertjahr in Rheinfelden startet am Samstag, 3. Januar, mit einem Leckerbissen: Das Capriccio Barockorchester spielt zusammen mit dem Solisten Shunske Sato unter anderem Vivaldis «Die vier Jahreszeiten».

Das Capriccio Barockorchester begrüsst in seinem Neujahrskonzert den Solisten Shunske Sato, der weltweit zu den renommiertesten Persönlichkeiten innerhalb der Szene der Alten Musik zählt. Er ist Violinist, Dirigent, Kammermusiker, Solist und Lehrer – die Vielfalt seiner Aktivitäten spiegelt seine Vielseitigkeit und seinen Einfallsreichtum wider. Seine Interpretation von Vivaldis «Vier Jahreszeiten» präsentiert dieses barocke Highlight aus einer ganz neuen Perspektive. Eröffnet wird das Konzert durch eine klangprächtige Ouvertüre von Georg Philipp Telemann und mit Konzerten von Antonio Vivaldi und Tomaso Albinoni. Ein mitreissender Auftakt ins neue Jahr! (mgt)

Samstag, 3. Januar 2026, 19.30 Uhr, Musiksaal der Kurbrunnenanlage Rheinfelden. Konzertprogramm: Georg Philipp Telemann: Ouverture D-Dur zur «Production II» der «Musique de Table», TWV 55:D1; Antonio Vivaldi: Concerto g-Moll für Streicher und B.c., RV 156; Concerto C-Dur für Trompete, Oboe, Streicher und B.c., RV 537; Tomaso Albinoni: Concerto d-Moll für Oboe, Streicher und B.c., op. 9 Nr. 2; Antonio Vivaldi: Le quattro stagioni.

www.capriccio-barock.ch