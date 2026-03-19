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Die vielen Gesichter des Wassers

  19.03.2026 Fokus
Jean-Claude Wili
Jean-Claude Wili

Fotos des Fotoclubs Fricktal

 

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