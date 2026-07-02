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Vernissage der "verrückten Stühle" von Laufenburg

  02.07.2026 Laufenburg
Für fest im Griff könnte dieser Stuhl stehen.
Für fest im Griff könnte dieser Stuhl stehen.

Über 80 fantasievoll gestaltete Stühle schmücken derzeit die beiden Laufenburger Altstädte. Mal versteckt in einer Nische, mal offen am Geländer über dem Rhein, an einer Hauswand oder gar halbiert an Fensterläden befestigt.

Die von zahlreichen Frauen und Männern gestalteten ...

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