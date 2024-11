Die Tennishalle wird saniert

In einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung Ende September stimmten die Mitglieder des Tennisclubs Rheinfelden (TCR) einstimmig der umfassenden Sanierung der Tennishalle im Engerfeld zu. Präsident Ueli Rieder erläuterte die Eckpunkte des Projekts, das nach der Wintersaison 2024/2025 starten und bis September 2025 abgeschlossen werden soll. Die Sanierung ist notwendig, um die Halle, welche im Jahr 1988 erbaut wurde, an die neusten ökologischen Standards anzupassen und Tennisbegeisterten eine zeitgemässe Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Im Zuge der Versammlung präsentierte Kassier Bruno Furrer einen detaillierten Finanzplan, der den Kostenvoranschlag sowie die finanzielle Machbarkeit des Projekts verdeutlichte. Die Finanzierung soll durch eigene Mittel, Beiträge von Swisslos, Fördergelder, Spenden und nicht zuletzt ein Darlehen der Stadt Rheinfelden sichergestellt werden.

Neben den Sanierungsarbeiten hat der TCR im Jahr 2025 ein weiteres Grossereignis vor sich. Mit der Einweihung der neuen Tennishalle im Herbst 2025 feiert der Tennisclub Rheinfelden das 100-Jahr- Vereinsjubiläum. Das Jubiläum bietet die Gelegenheit, die Geschichte des Clubs zu feiern und gleichzeitig die neu sanierte Tennishalle der Öffentlichkeit vorzustellen.

Mit diesem zukunftsweisenden Beschluss setzt der Tennisclub Rheinfelden den Grundstein, auch in Zukunft für Rheinfelden und Umgebung eine moderne Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, in der Jung und Alt, Mitglieder, aber auch Nichtmitglieder, den Tennissport unter optimalen Bedingungen ganzjährig ausüben können. «Der Tennisclub Rheinfelden freut sich, mit der neuen sanierten Tennishalle die Attraktivität des Tennissports in der Region weiter zu stärken», heisst es in einer Medienmitteilung. (mgt/nfz)