Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Die Suche nach einem Pächter geht weiter

  12.02.2026 Rheinfelden
Noch bleibt unklar, wer das Restaurant übernimmt – und wann es weitergeht. Foto: Valentin Zumsteg
Noch bleibt unklar, wer das Restaurant übernimmt – und wann es weitergeht. Foto: Valentin Zumsteg

Traditionsrestaurant steht immer noch leer

Seit gut einem halben Jahr sind die Türen beim Restaurant Feldschlösschen in der Rheinfelder Altstadt geschlossen. Die Eigentümerschaft hat noch keinen neuen Wirt gefunden.

Valentin Zumsteg

An bester Lage ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote