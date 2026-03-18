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Die Stimme aus dem Radio

  18.03.2026 Rheinfelden
«Ohne Zuversicht wäre ich schon lange nicht mehr Journalistin», sagt Susanne Brunner. Foto: zVg
«Ohne Zuversicht wäre ich schon lange nicht mehr Journalistin», sagt Susanne Brunner. Foto: zVg

Susanne Brunner: Kriege und Frieden im Nahen Osten

Am Mittwoch, 25. März 2026, kommt Susanne Brunner, die Ausland-Chefin von Radio SRF, nach Rheinfelden. Sie berichtet im Gespräch mit Ueli Mäder über ihre langjährige Erfahrung im Nahen Osten und die aktuelle ...

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