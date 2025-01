Am vergangenen Samstag waren 14 Sternsingerinnen und Sternsinger, aufgeteilt in fünf Gruppen, zusammen mit je einer Begleitperson im Dorf und den Höfen unterwegs und brachten den Segen in die Häuser. Dabei kam die wunderbare Spendensumme von rund 4700 Franken zusammen. Herzlichen ...