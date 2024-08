Die Spiele sind eröffnet

Von heute Freitag bis am Sonntag findet in Gipf-Oberfrick das 11. Sichtfeld Openair statt. Seit dem letzten Samstag haben rund 100 freiwillige Helferinnen und Helfer in unzähligen Stunden das Festivalgelände in eine Spielewelt verwandelt. Mit Herzblut und Liebe zum Detail wurde gebastelt und konstruiert. Entstanden ist ein faszinierendes Tummelfeld, welches das ferne Las Vegas vergessen lässt. Wer etwas wagt und sich aufs Spiel einlässt, wird gewinnen, verspricht das OK und verweist auf spektakuläre Bühnen-Acts, Poetry Slammerinnen, Wortspielereien und viele andere Angebote, die allesamt auf spielerische Weise verbinden. (sir)