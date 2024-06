DIE SLRG FRICKTAL IN LE GRAU DU ROI

Im Mai reisten Katherina, Jaël, Daina, Maria, Fenja und Florian in Begleitung von Stefan und Martin nach Le Grau du Roi (Südfrankreich). Als Team der SLRG Fricktal nahmen sie am French Rescue teil. An den ersten beiden Tagen fanden die Wettkämpfe am Strand von Le Grau du Roi statt, im Meer wie auch am Strand selber. Die Teilnehmer waren etwas nervös, da die meisten noch keine Erfahrung mit Wettkämpfen am Meer hatten. Am dritten und vierten Tag ging es nach Montpellier. Am French Rescue in Südfrankreich waren internationale sehr gute Schwimmer mit von der Partie. Für die Schwimmer der SLRG Fricktal ergaben sich keine grossartigen Platzierungen. Dennoch konnte viel Wertvolles aus diesem Wettkampf mit nach Sisseln genommen werden. Auch einige persönliche Bestleistungen wurden in der einen oder anderen Disziplin überboten. (mgt) Foto: zVg