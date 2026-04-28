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«Die sehen aus wie Sonntagsschüler»

  28.04.2026 Rheinfelden
In Rheinfelden soll das Wolfsrudel für die Sabotage des Glasfaserkabel-Netzes verantwortlich sein. Foto: zVg
In Rheinfelden soll das Wolfsrudel für die Sabotage des Glasfaserkabel-Netzes verantwortlich sein. Foto: zVg

Wolfsrudel-Fall: Aufwändige Gerichtsverhandlung hat begonnen

Fünf junge Männer müssen sich seit gestern vor dem Bezirksgericht Rheinfelden verantworten. Sie sollen zwischen 2022 und 2024 eine Vielzahl von Delikten begangen haben. Unter anderem werden ihnen Sabotage des ...

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