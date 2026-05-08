Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Die Seele der flüchtigen Eindrücke»

  08.05.2026 Rheinfelden
Arman Allakhverdian stellt im «Bohème» aus. Foto: zVg
Arman Allakhverdian stellt im «Bohème» aus. Foto: zVg

Im Restaurant Bohème in der Rheinfelder Kupfergasse ist vom 14. Mai bis 14. Juni die Ausstellung «Die Seele der flüchtigen Eindrücke» zu sehen. Diese Ausstellung richtet sich nicht auf das Bild als fertige Form, sondern auf den Moment seines Entstehens. Auf jene kaum ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote