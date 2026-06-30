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Die Schweiz zu Gast in Frick

  30.06.2026 Frick, Sport
Zwischen 700 und 800 Schaulustige kamen im Verlauf des Tages auf die Anlage des FC Frick. Foto: zVg
Zwischen 700 und 800 Schaulustige kamen im Verlauf des Tages auf die Anlage des FC Frick. Foto: zVg

Am Freitag, 21. Juni, reisten 22 Fussball-Teams aus der ganzen Schweiz nach Frick, um beim nationalen Leistungsvergleich in den Kategorien FE-12 und FE-13 anzutreten. Ein Tag voller Spannung, Emotionen und unvergesslicher Momente.

Es war das erste Mal in der Geschichte des FC Frick, dass ...

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