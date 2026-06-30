Die Schweiz zu Gast in Frick

Am Freitag, 21. Juni, reisten 22 Fussball-Teams aus der ganzen Schweiz nach Frick, um beim nationalen Leistungsvergleich in den Kategorien FE-12 und FE-13 anzutreten. Ein Tag voller Spannung, Emotionen und unvergesslicher Momente.

Es war das erste Mal in der Geschichte des FC Frick, dass die Schweizer Nachwuchsfussball-Elite ins Fricktal kam. Vereinsbusse aus Zürich, Basel, Zofingen, Baden, Winterthur und Sion rollten am frühen Sonntagmorgen auf die Ebnet. Die Spieler sprangen raus, die Eltern packten die Campingstühle aus und plötzlich war Frick die Fussball-Hauptstadt der Schweiz, zumindest für diesen einen, wunderschönen Sonntag. Möglich gemacht haben diesen Event zahlreiche Sponsoren, denen ein riesiges Dankeschön gebührt. «Die Schweiz zu Gast bei Freunden» war das Motto des Tages, und genau so hat es sich angefühlt. Hier wurden nicht nur Tore geschossen, hier wurden Freundschaften geschlossen. Zwischen 700 und 800 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen im Laufe des Sonntags auf die Anlage. Eltern aus der ganzen Schweiz, die bei jedem Zweikampf ihrer Kinder den Atem anhielten. Geschwister, die an der Seitenlinie sprangen und schrien. Grosseltern, die freudig mitverfolgten, wie ihre Enkelkinder auf dem Rasen alles gaben. Von Basel bis Sion, von Zürich bis Winterthur, alle waren sie gekommen, alle fieberten sie mit, fühlten sich in Frick willkommen und machten aus dem Anlass ein grosses Fest.

Dominanter FC Basel

In der FE-12 gingen insgesamt 14 Teams an den Start, und nach einem langen, intensiven Tag stand die Schlussrangliste fest. Besonders schön: Die FE-12 Mannschaften durften ihre Spiele auf dem Hauptfeld austragen. Für viele der jungen Spielerinnen und Spieler war es das erste Mal, dass sie auf einem solchen Rasen stehen durften, und man sah ihnen die Begeisterung von der ersten bis zur letzten Minute an. Die Mannschaft des FC Basel 1893 liess von Anfang bis Ende keine Zweifel aufkommen und sicherte sich verdient den Gesamtsieg. Mit starken Leistungen in beiden Gruppen war der Titel für die Basler am Ende eine logische Konsequenz. Auf Platz zwei folgte die zweite Mannschaft das FC Basel, was die Überlegenheit des FCB an diesem Tag eindrucksvoll unterstreicht. Es folgten der SC Zofingen auf dritten Platz un der FC Wohlen auf dem vierten Rang. Der FC Frick D7A kämpfte mit vollem Einsatz, begeisterte das Heimpublikum und erntete viel Applaus.

Frick verpasst das Podest knapp

In der FE-13 spielten 8 Teams um den Titel. Die Partien fanden auf dem Kunstrasen statt, der den jungen Talenten einen schnellen, technisch anspruchsvollen Untergrund bot und für spektakuläre Spiele sorgte. Auch hier sicherte sich der FC Basel den Gesamtsieg. Den zweiten Platz holte sich FC Baden vor dem SC Zofingen, knapp gefolgt von FC Winterthur auf Platz 4. Der FC Frick D9A kämpfte bis zum Schluss und zeigte grossartige Leistungen. Auch wenn es am Ende nicht ganz für das Podest gereicht hat, konnten die Jungs mit erhobenem Kopf vom Platz gehen.

Für den FC Frick war es kein gewöhnlicher Sonntag. Es war ein Tag, der in die Vereinsgeschichte eingeht. (mgt)