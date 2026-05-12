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«Die Schweiz ist nicht auf eine unfriedliche Welt vorbereitet»

  12.05.2026 Rheinfelden
Regierungsrat Jean-Pierre Gallati referierte zur Sicherheitslage der Schweiz. Foto: zVg
Regierungsrat Jean-Pierre Gallati referierte zur Sicherheitslage der Schweiz. Foto: zVg

Der traditionelle Fraktionsausflug der SVP-Fraktion des Aargauischen Grossen Rats fand letzten Dienstag statt. Jedes Jahr wird dabei ein anderer Bezirk unseres Kantons gewählt, 2026 war der Bezirk Rheinfelden an der Reihe.

So trafen ab etwa 11 Uhr rund 130 aktive und ehemalige ...

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