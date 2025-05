Die beiden mehrfachen Preisträger, Giulio Padoin, Cello, und Gabriele Lucherini, Klavier, spielen seit 2018 im Rahmen der Schola Cantorum Basiliensis zusammen und treten in Magden mit ihrem neuesten Programm auf: «Die Schweiz: Heimat und Exotik». Das Konzert findet am Samstag, 24. Mai, 19.15 Uhr, im reformierten Kirchgemeindehaus «Gässli» in Magden statt. Ihr Konzertprogramm verbindet Komposition und Improvisation mit einem weniger bekannten klassischen Repertoire. Die Alphorn- und Alpenklänge in den Kompositionen von Czerny und Servais kontrastieren mit der eigens komponierten Fantasie über «z Basel a mym Rhy» und einer Bearbeitung des «Schweizerbubs» von Chopin. Der Eintritt ist frei. (mgt)