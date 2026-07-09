Die Schönheit der Dunkelheit festhalten

«Greifen Sie zur Kamera und erkunden Sie den Jurapark Aargau bei Nacht! Ob Dämmerung, Dunkelheit oder Sternenhimmel – zeigen Sie uns Ihre stimmungsvollsten Nachtaufnahmen und gewinnen Sie attraktive Preise», lädt der ...

Fotowettbewerb «Nachts im Jurapark»

«Greifen Sie zur Kamera und erkunden Sie den Jurapark Aargau bei Nacht! Ob Dämmerung, Dunkelheit oder Sternenhimmel – zeigen Sie uns Ihre stimmungsvollsten Nachtaufnahmen und gewinnen Sie attraktive Preise», lädt der Jurapark Aargau zum Fotowettbewerb ein und freut sich auf vielfältige Nachtbilder aus den 31 Parkgemeinden.

Der Fotowettbewerb ist Teil der Kampagne zur Nachtdunkelheit, mit welcher der Jurapark Aargau von 2025 bis 2028 auf die zunehmende Lichtverschmutzung aufmerksam macht. Im Vergleich zum dicht besiedelten Mittelland ist die Nacht im Jurapark Aargau dank der geringen Siedlungsdichte und der hügeligen Landschaft vielerorts noch vergleichsweise dunkel – eine wertvolle Ressource für Mensch und Natur, die es zu erhalten gilt. Den Auftakt der einjährigen Sensibilisierungskampagne bildet am 19. September die «Nacht der Sterne» mit einem gemeinsamen Lichterlöschen in den Parkgemeinden. Für die Kommunikation und vielfältige Aktivitäten im Rahmen dieser Kampagne benötigt der Jurapark aussagekräftiges Bildmaterial – und möchte dieses mit dem Fotowettbewerb gewinnen.

Als Hauptpreis winkt eine Übernachtung im Sternenhimmelbett in der Biosphäre Entlebuch. Daneben gibt es Eintritte zum «Mondscheinbaden» im Thermalbad Bad Schinznach sowie Plätze für eine Nacht-Exkursion im Jurapark zu gewinnen.

Aber aufgepasst: Bitte beim Fotografieren Rücksicht auf die Natur nehmen. Nachtaktive Tiere sind auf Dunkelheit und Ruhe angewiesen. Deshalb bitte auf zusätzliches Licht und unnötigen Lärm verzichten. Fledermaus, Glühwürmchen, Eule und Co. werden es danken.

Mitmachen können alle natürlichen Personen. Einsendeschluss ist am Mittwoch, 30. September. Bitte Fotos per E-Mail mit dem Betreff «Fotowettbewerb Nachtdunkelheit» senden an info@jurapark-aargau.ch. Weitere Informationen unter: www.jurapark-aargau.ch /nachtdunkelheit. (mgt)