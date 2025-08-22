Immobilien
DIE SCHNELLSTEN STEHEN FEST

  22.08.2025 Fricktal
Foto: zVg
Der «Schnällscht Zeiniger» und die «Schnällscht Zeinigerin» wurden erkoren: 58 Kinder nahmen am Wettrennen teil. Nachdem am Morgen der Zeininger Halbmarathon stattfand und die Barrenturn-Jugi am frühen Nachmittag ihre erste öffentliche Aufführung ...

