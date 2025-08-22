DIE SCHNELLSTEN STEHEN FEST

Der «Schnällscht Zeiniger» und die «Schnällscht Zeinigerin» wurden erkoren: 58 Kinder nahmen am Wettrennen teil. Nachdem am Morgen der Zeininger Halbmarathon stattfand und die Barrenturn-Jugi am frühen Nachmittag ihre erste öffentliche Aufführung hatte, wurde der traditionsreiche «Schnällscht Zeininger» durchgeführt. Bei 28 Grad und kaum Wolken am Himmel versammelten sich die Kinder, um die Frage zu klären, wer dieses Jahr der und die Schnellste wird: es sind Nino Rösch mit einer Zeit von 8.97 Sekunden und Elin Elsener mit 9.06 Sekunden. Im Anschluss an die Siegerehrung wurden alle mit einer Glace für ihre Leistung belohnt. (mgt)