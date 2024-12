Neubau an der Chleigrütstrasse geplant

Im Gebiet Industrie Ost in Rheinfelden will die Immobilienfirma Soluma AG eine neue Produktionshalle bauen. Dort soll im Sommer 2026 die Rohrbogen AG, die heute in Pratteln beheimatet ist, einziehen.

Valentin Zumsteg

An der ...