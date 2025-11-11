Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Die Rheinbrücke wird von Kerzen erleuchtet

  11.11.2025 Brennpunkt
Kerzen als Zeichen gegen die Armut: Debora Toma freut sich auf die Aktion «Eine Million Sterne» in Rheinfelden.
Kerzen als Zeichen gegen die Armut: Debora Toma freut sich auf die Aktion «Eine Million Sterne» in Rheinfelden.

Hunderte von Kerzen sollen am 13. Dezember die alte Rheinfelder Rheinbrücke erstrahlen lassen. Mit der Aktion «Eine Million Sterne» wollen der Kirchlich Regionale Sozialdienst Rheinfelden und die römisch-katholische Pfarrei ein Zeichen der Solidarität mit ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote