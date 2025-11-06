Die Ressorts sind verteilt

Der neue Fricker Gemeinderat ist startklar

Der per 1. Januar 2026 neu gewählte Gemeinderat Frick traf sich zur konstituierenden Sitzung. Dabei wurde die Ressortverteilung vorgenommen und die Abordnungen und Delegationen in die regionalen Verbände und Organisationen bestimmt. Ausserdem wurden die beratenden Kommissionen gewählt.

Die Ressorts wurden wie folgt verteilt: Gemeindeammann Daniel Suter: Präsidiales, Verwaltung, Polizei, Planung; Vizeammann Gunthard Niederbäumer: Infrastruktur (Hoch- und Tiefbau), Baupolizei, Entsorgung, Energie, Liegenschaften; Gemeinderat Franz Ruder: Finanzen, Volkswirtschaft, Landwirtschaft, Friedhof; Gemeinderätin Alexandra Leimgruber: Gesundheit, soziale Sicherheit, Kultur; Gemeinderätin Ramona Bernet: Bildung, Jugend, Sport, Saurier, Ortsbürger. (mgt)

