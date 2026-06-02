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Die Reise nach Wien

  02.06.2026 Laufenburg

Am ersten Junisamstag präsentiert die Volkskunstbühne Rheinfelden ihr neues Stück «Die Reise nach Wien», das in Laufenburg zur Uraufführung gelangt, bevor es zu weiteren Aufführungen in Rheinfelden, Lörrach, Bad Säckingen und Grenzach-Wyhlen kommen ...

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