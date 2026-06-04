Die «Probstei» erwacht zu neuem Leben

Eine junge Basler Gastronomin übernimmt die «Probstei» und setzt auf Schweizer Küche mit mediterranen Akzenten. Ab Mitte August lädt das kleine Restaurant wieder zum Verweilen ein.

Eine junge Basler Gastronomin übernimmt die «Probstei» und setzt auf Schweizer Küche mit mediterranen Akzenten. Ab Mitte August lädt das kleine Restaurant wieder zum Verweilen ein.

Susanne Hörth

Die Pflästerungsarbeiten in der Laufenburger Marktgasse kommen gut voran – sehr zur Freude vieler Anwohner und Geschäftsleute, darunter auch Guido Maier. Er hofft, dass die Arbeiten bis Mitte Jahr abgeschlossen sind. Denn: Für das Restaurant Probstei konnte inzwischen ein Mietvertrag mit einer neuen Wirtin unterzeichnet werden.

Die Liegenschaft in der Marktgasse gehört Guido Maier. Sehriban Dogan Fidan (Rufname «Scheri»), die neue Pächterin sei eine junge Frau aus Basel mit Gastroerfahrung. «In Basel hat sie beim Spalentor das ‹Milchhüsli› bis zur Pandemie geführt. In Laufenburg will sie nun einen Neustart wagen», erklärt Maier. Warum er erst vor wenigen Wochen mit der Suche nach einer neuen Pächterschaft begonnen hat, begründet er mit der lange Zeit stark einschränkenden Baustellensituation vor der «Probstei». In der Altstadt werden in mehreren Etappen die Werkleitungen erneuert – eine Belastung, die Maier zunächst abwarten wollte. «Im Februar habe ich dann die Ausschreibung gemacht und mehrere Bewerbungen erhalten.» Die junge Frau aus Basel überzeugte. «Sie ist Schweizerin mit türkischen Wurzeln.»

Nach einigen Vorbereitungen und Anpassungen wird Sehriban Dogan Fidan Mitte August starten. Maier freut sich, dass das kleine Restaurant mit seinem Aussenbereich dann wieder zum Einkehren, Verweilen und Geniessen einlädt. Kulinarisch setzt die neue Wirtin auf Schweizer Küche mit mediterranen Akzenten. Ambitionen, das gemütliche Altstadtlokal in eine Gourmetadresse zu verwandeln, habe sie nicht. Vielmehr solle es ein Ort sein, der zu spontanen Besuchen einlädt.

Auch zu den Öffnungszeiten hat Maier bereits erste Informationen: Um bekannt zu werden, könne sich die neue Wirtin vorstellen, anfangs sieben Tage die Woche zu öffnen.

Betriebsferien im Sommer seien ebenfalls nicht geplant, wie Maier schmunzelnd anmerkt.

Unterstützung wichtig

Für das Ehepaar Maier ist es selbstverständlich, die neue Pächterin zu unterstützen. «Es braucht am Anfang sicher etwas Aufbauarbeit. Es ist wichtig, dass das Restaurant wieder zum Laufen kommt. Es ist auch ein Beitrag, damit wieder mehr Leben in die Altstadt kommt.» Besonders erfreut zeigt sich Maier darüber, dass zwischen den wenigen verbliebenen Gastrobetrieben in der Altstadt ein guter Austausch herrscht. Unterstützung komme auch vom Tourismus-Büro. «Das Miteinander ist wichtig.»

Dieses Miteinander zeigt sich auch in den Sommeraktionen des Altstadtteams: In diesem Jahr sollen kreativ gestaltete Stühle die beiden Altstädte beidseits des Rheins schmücken. Solche Aktionen beleben das touristische Laufenburg – und ein neues Lokal, das zum Verweilen einlädt, passt perfekt dazu, so Maier.

Die «Probstei» hat eine bewegte Geschichte. Als die lang jährige Wirtin Josy Gürtler vor über zehn Jahren ihre Tätigkeit aufgab, hinterliess sie eine grosse Lücke. Unter ihrer Führung erfreute sich das Restaurant grosser Beliebtheit. Mehrere Nachfolgerinnen und Nachfolger mussten jedoch aufgeben. Nun soll mit Sehriban Dogan Fidan ein frischer Start gelingen. «Sie wird es packen», zeigt sich Guido Maier voller Überzeugung.