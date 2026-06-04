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Die «Probstei» erwacht zu neuem Leben

  04.06.2026 Laufenburg
Ab Mitte August endet die lange Ruhezeit bei der «Probstei». Foto: Archiv sh
Ab Mitte August endet die lange Ruhezeit bei der «Probstei». Foto: Archiv sh

Eine junge Basler Gastronomin übernimmt die «Probstei» und setzt auf Schweizer Küche mit mediterranen Akzenten. Ab Mitte August lädt das kleine Restaurant wieder zum Verweilen ein.

Susanne Hörth

Die Pflästerungsarbeiten in der Laufenburger Marktgasse kommen gut voran – ...

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