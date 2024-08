Die «Praxis am Bahnhof» verschwindet

Sie wird in die IAVO-Praxis Rheinfelden integriert

Veränderung im Rheinfelder Gesundheitswesen: Die traditionsreiche Hausarzt-Praxis an der Bahnhofstrasse 30 in Rheinfelden wird aufgehoben. Während über drei Jahrzehnten hat hier Markus Klemm praktiziert, bevor er Ende 2014 in Pension ging. Seither wird die Praxis vom Gesundheitszentrum Fricktal unter dem Namen «Praxis am Bahnhof» betrieben. Doch auch diese Ära geht zu Ende: Per 9. Oktober wird die Praxis «dauerhaft geschlossen», wie es in einem Brief an die Patientinnen und Patienten heisst. Der Betrieb wird per 17. Oktober in die bestehende IAVO-Praxis an der Bahnhofstrasse 26 (ehemaliges Coop-Gebäude) integriert, die ebenfalls zum GZF gehört. Dr. med Sabine Wollschläger wird am neuen Standort tätig sein, während Dr. med. Nina Kononowa das Unternehmen per 14. September verlässt.

Das Gebäude an der Bahnhofstrasse 30, das Markus Klemm gehört, soll mittelfristig abgebrochen werden. In diesem Bereich ist im Zusammenhang mit dem Grossprojekt «Neue Mitte» ein neues Dienstleistungszentrum geplant, in das unter anderem die J. Willers Engineering AG ziehen will. Dies ist die Voraussetzung, dass ihre bisherige Liegenschaft dem geplanten Bushof weichen kann. (vzu)