Die Olgiatis – eine Klasse für sich

Para-Badminton Schweizermeisterschaft

Im Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil fand am Wochenende die Para-Badminton Schweizermeisterschaft statt. Zwei Tage voller sportlicher Highlights, spannender Matches und inspirierender Momente und mit Medaillen für Ilaria und Luca Olgiati.

Ob im Rollstuhl oder stehend, im Einzel oder Doppel – die Meisterschaft bot allen Para-Badminton-Spielerinnen und -Spielern die Chance, ihr Können unter Beweis zu stellen, und Teil eines unvergesslichen Events zu sein. Neben dem sportlichen Wettkampf standen auch der Teamspirit und das gemeinsame Erlebnis im Vordergrund.

Mit sieben Medaillen kehrte das Schweizer Team Anfang Oktober von der EM in Istanbul zurück – eine historische Bilanz. Alle erfolgreichen Athleten spielten in der Sporthalle des Paraplegiker-Zentrums um Edelmetall und natürlich wurden die Titel innerhalb des National- und A-Kaders verteilt, das heisst auf Ilaria und Luca Olgiati, Cynthia Mathez, Marc Elmer und Lars Porrenga, die alle von Marc Lutz trainiert werden.

Zweimal Gold, einmal Silber und einmal Bronze

Ilaria und ihr Ehemann Luca Olgiati traten im Einzel und im Doppel Mixed an. Beide konnten jeweils zwei Medaillen gewinnen. Ilaria Olgiati siegte gegen Cynthia Mathez in zwei Sätzen 22:20 und 21:18, Luca Olgiati dominierte Marc Elmer ebenfalls in zwei Sätzen mit 21:10 und 21:13. Im Doppel Mixed gewannen Luca Olgiati und Manuela Meier gegen Cynthia Mathez und Pierre Henri Vuillens in zwei Sätzen 21:12 und 21:18 und holten sich so die Bronzemedaille. Ilaria Olgiati und Carlo Valsecchi unterlagen Loris Molinaro und Lars Porrenga äussert knapp in drei Sätzen 23:21, 19:21 und 21:16 und errangen so die Silbermedaille. (mgt)