Die Olgiatis – eine Klasse für sich

  18.11.2025 Fricktal
Die Dominatoren der Schweizermeisterschaft im Para-Badminton – das National- und A-Kader (von links): Lars Porrenga, Marc Elmer, Ilaria Olgiati, Cynthia Mathez und Luca Olgiati. Hinten der stolze Trainer Marc Lutz. Foto: zVg
Para-Badminton Schweizermeisterschaft

Im Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil fand am Wochenende die Para-Badminton Schweizermeisterschaft statt. Zwei Tage voller sportlicher Highlights, spannender Matches und inspirierender Momente und mit Medaillen für Ilaria und Luca ...

