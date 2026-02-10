Die nächste Chorreise führt nach Prag

Zur Begrüssung überraschte Präsident Pius Allemann die Teilnehmenden an der diesjährigen GV des Gipf-Oberfricker Wendelins-Chor mit einem Zitat von Richard Wagner: «Das älteste, echteste und schönste ...

73. Generalversammlung Wendelin-Chor Gipf-Oberfrick

Zur Begrüssung überraschte Präsident Pius Allemann die Teilnehmenden an der diesjährigen GV des Gipf-Oberfricker Wendelins-Chor mit einem Zitat von Richard Wagner: «Das älteste, echteste und schönste Organ der Musik, das Organ, dem unsere Musik allein ihr Dasein verdankt, ist die menschliche Stimme.»

Präsident Pius Allemann führte durch die Traktanden. Er hiess die Gäste Gemeindeleiter Martin Linzmeier, Kirchenpf legemitglied Gabriela Fosado Wydhooge, Revisor Domenico Patera und die ehemalige Chorsängerin Alexandra Kölz herzlich willkommen. Die Traktanden Protokoll, Jahresrechnung, Budget, Rückblick des Präsidenten und Ausblick der Chorleiterin sowie das Jahresprogramm wurden angenommen. Unter Mutationen wurde dem langjährigen Chor- und Ehrenmitglied Bernhard Küng gedacht. Im Dezember musste von ihm traurigerweise Abschied genommen werden. Geehrt wurden Regula Elmiger für 40 Jahre und Christine Plattner nach einer Pause für 5 Jahre Treue und Einsatz zum Wohle des Chors mit einem Piazza-Gutschein. Auch Trudy Stöckli bekam für das Bereitstellen des Notenmaterials einen solchen Gutschein. Unter Verschiedenem stellte Anette Patera den Anwesenden mit einigen Bildern und Erklärungen die geplante Chorreise 2026 nach Prag vor. Zum Schluss bedankte sich der Präsident bei der Chorleiterin Maria Minárová sowie allen Sängerinnen und Sängern für ihren unermüdlichen Einsatz.

Gemeindeleiter Martin Linz meier sow ie Ga br iela Fosado von der Kirchenpf lege richteten noch ein paar Dankesworte an den Chor. (mgt)