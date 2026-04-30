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Die Natur mit allen Sinnen erleben und den Bodenlebewesen zuhören...

  30.04.2026 Wölflinswil
Das OK Natur- und Kultur-Woche 2026 (von links): hinten: Martin Müller, Matthias Wipfli, Sarah Buchmann, Thomas Studer, Guido Treier, Johanna Rey, vorne: Christoph Benz, Jeremias Boss, Kurt Aerni, Yvonne Bieri, Andrea Böller, Alice Bieli, Werner Habermacher. Foto: zVg
Das OK Natur- und Kultur-Woche 2026 (von links): hinten: Martin Müller, Matthias Wipfli, Sarah Buchmann, Thomas Studer, Guido Treier, Johanna Rey, vorne: Christoph Benz, Jeremias Boss, Kurt Aerni, Yvonne Bieri, Andrea Böller, Alice Bieli, Werner Habermacher. Foto: zVg

Natur- und Kulturwoche Wölflinswil-Oberhof 2026 findet vom 15. bis 24. Mai statt

Haben Sie schon einem Bodenlebewesen zugehört, im Wald gebadet, ein Instrument gebastelt oder sich die Sinne von einem Zauberer verwirren lassen? An der Natur- und Kulturwoche 2026 in ...

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